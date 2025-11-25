Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Κιέβου.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο εφικτό τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουμέροφ:

Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις αδιάκοπες προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη.

Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας.

Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο εφικτό τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ.

