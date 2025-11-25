Λογαριασμός
Κάντας Όουενς: «Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν σχεδιάζουν να με δολοφονήσουν- και έχω αποδείξεις»

Η Αμερικανίδα ακροδεξιά ινφλουένσερ και θεωρητικός συνωμοσίας, σε δικαστική διαμάχη με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, έκανε μία εξωφρενική αποκάλυψη

Candace Owens

Η Αμερικανίδα ακροδεξιά ινφλουένσερ και θεωρητικός συνωμοσίας Κάντας Όουενς - που είναι σε δικαστική διαμάχη με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας λόγω της διάδοσης των φημών ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας – προχώρησε σε μία εξωφρενική καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του σχεδιάζουν να την δολοφονήσουν

Σύμφωνα με ένα μακροσκελές tweet που έκανε το Σαββατοκύριακο, υψηλόβαθμος υπάλληλος της γαλλικής κυβέρνησης της αποκάλυψε ότι «οι Μακρόν έχουν πληρώσει για τη δολοφονία μου». 

«Πριν από δύο ημέρες επικοινώνησε μαζί μου ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της γαλλικής κυβέρνησης. Αφού διαπίστωσα τη θέση αυτού του ατόμου και την εγγύτητά του με το γαλλικό ζευγάρι, έκρινα ότι οι πληροφορίες που μου έδωσαν είναι αρκετά αξιόπιστες για να τις μοιραστώ δημόσια, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Με λίγα λόγια, αυτό το άτομο ισχυρίζεται ότι οι Μακρόν έχουν σχεδιάσει και έχουν πληρώσει για τη δολοφονία μου», έγραψε στις 22 Νοεμβρίου, η Όουενς. 

«Όταν όλα ειπωθούν και το κοινό μάθει ότι ο Μακρόν φέρεται να μετέφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη δολοφονία μου, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος;» αναρωτήθηκε στο Χ. 

Η Όουενς αναφέρει ακόμα ότι έχει ενημερώσει «άτομα» στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον Λευκό Οίκο σχετικά με το σχέδιο δολοφονίας της από την Γαλλία και το Ισραήλ και ότι είναι πρόθυμη να παράσχει «πλήρεις λεπτομέρειες, καθώς και τα ονόματα των δολοφόνων και διεθνείς λογαριασμούς στη Γαλλία και τον Καναδά μέσω των οποίων ανταλλάχθηκαν χρήματα». 

