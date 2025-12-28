Λαβρόφ: Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους για τη Ρωσία

Οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την Κυριακή σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Λαβρόφ, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και ότι αγνοούν τον λαό της Ουκρανίας, καθώς και τους λαούς των ίδιων τους των χωρών.

«Οι φιλοδοξίες [των ευρωπαίων πολιτικών] τους τυφλώνουν κυριολεκτικά: Δεν λυπούνται μόνο τους Ουκρανούς, αλλά και τον ίδιο τους τον λαό, όπως φαίνεται. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στην Ευρώπη για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός «συνασπισμού των προθύμων»; Έχουμε ήδη δηλώσει εκατό φορές ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα γίνουν νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

