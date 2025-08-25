Λαγκάρντ: Η Ευρωζώνη μπορεί να αντεπεξέλθει στην αύξηση των αμερικανικών δασμών

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα εκτροχιάσουν την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται στο χείλος της ανάκαμψης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Μόλις υπάρξει βεβαιότητα και δεν θα αμφισβητηθεί και δεν θα επαναδιαπραγματευτεί εκατό φορές, πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις θα το αντιμετωπίσουν», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε τη Δευτέρα στο Fox Business. Οι υψηλότεροι δασμοί θα έχουν μόνο «μικρή επίδραση» στο ΑΕΠ, πρόσθεσε.

Αν και η οικονομία «δεν ανθεί», «επιστρέφει σταδιακά», δήλωσε η Λαγκάρντ από το Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. «Η ανάπτυξη είναι σχετικά μέτρια, αλλά ανθεκτική και βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως η κατανάλωση και οι επενδύσεις, να παρουσιάζουν θετική εικόνα αυτή τη στιγμή».

Η η Λαγκάρντ έχει υποστηρίξει ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη για την ΕΕ.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Ιούλιο και φαίνεται όλο και πιο πιθανό να το κάνει και τον επόμενο μήνα.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ τόνισε ότι οι τελευταίες μετρήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες βρίσκονται στο 2%. «Θα υπάρξουν περισσότερες αναταράξεις, το γνωρίζουμε, αλλά βρισκόμαστε σε καλή θέση», δήλωσε. Η ΕΚΤ αναμένει μόνο «πολύ μικρή επίδραση στον πληθωρισμό» από τη συμφωνία για το εμπόριο, ανέφερε η Λαγκάρντ.

