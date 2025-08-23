Άλλοτε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων στην Γκάμπια καταδικάστηκε χθες Παρασκευή να εκτίσει πάνω από 67 χρόνια κάθειρξης από την αμερικανική δικαιοσύνη, για τους βασανισμούς πριν από σχεδόν 20 χρόνια αντιπολιτευόμενων στον τότε δικτάτορα Γιαχία Τζάμε.

Ο Μάικλ Σανγκ Κορέα, 46 ετών, είναι πρώην μέλος των «Junglers», τάγματος θανάτου που αναφερόταν απευθείας στον πρόεδρο Τζάμε.

Ο πρώην στρατιωτικός κρίθηκε ένοχος τον Απρίλιο στο Ντένβερ, στην πολιτεία Κολοράντο, στη δίκη του για τους βασανισμούς το 2006 πέντε ανθρώπων σε βάρος των οποίων υπήρχαν υποψίες για υποκίνηση πραξικοπήματος εναντίον του Γιαχία Τζάμε.

Για δυο μήνες, ο Μάικλ Σανγκ Κορέα και συνάδελφοί του υπέβαλαν σε μαρτύρια τους ανθρώπους αυτούς — τους ξυλοκοπούσαν, τους έκαιγαν, τους έκαναν ηλεκτροσόκ, κάποιες φορές στα γεννητικά τους όργανα, κατέθεσαν θύματα κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ένα αφηγήθηκε πως του προκαλούσαν ασφυξία με πλαστική σακούλα, άλλο ότι το έκαιγαν με καύτρες τσιγάρων και το χτύπαγαν με σφυρί στο πρόσωπο, άλλο πως του έκαψαν τον μηρό με καυτό, λιωμένο πλαστικό.

«Σήμερα, ο Μάικλ (Σανγκ) Κορέα επιτέλους λογοδοτεί για τη βάρβαρη βία που άσκησε σε άλλους, σχολίασε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υφυπουργός Δικαιοσύνης Μάθιου Γκαλεότι, αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου του.

«Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν καταφύγιο για εκείνους που επιδιώκουν να αποκρύψουν κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που έχουν διαπράξει, συνέχισε.

Ο Μάικλ Σανγκ Κορέα είχε πάει στις ΗΠΑ το 2016, ως σωματοφύλακας του τότε αντιπροέδρου της Γκάμπιας, σε επίσκεψη στον ΟΗΕ.

Μια χρονιά αργότερα ο Γιαχία Τζάμε αναγκάστηκε να εξοριστεί, αφού άσκησε την εξουσία στη χώρα της δυτικής Αφρικής με σιδηρά πυγμή για 22 χρόνια.

Ο Μάικλ Σανγκ Κορέα συνελήφθη το 2019, αφού έληξε η βίζα του. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες το 2020 για εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί στην Γκάμπια.

Η πρώην μονάδα του, οι «Junglers», έχουν κατηγορηθεί για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ΜΚΟ.

Ανάμεσα στα θύματά τους ήταν ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Ντέιντα Χαϊντάρα, που δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στην περιφέρεια της Μπανζούλ, της πρωτεύουσας της Γκάμπιας, τη 16η Δεκεμβρίου 2004.

Το 2003, άλλο μέλος της μονάδας του, ο Μπάι Λόου, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Γερμανία, αφού κρίθηκε ένοχος για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ουσμάν Σονκό καταδικάστηκε τον Μάιο του 2024 στην Ελβετία να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχτηκαν από το καθεστώς Τζάμε.

