Οι αμυντικοί δεσμοί των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύονται ακόμα περισσότερο μέσω νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA).

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει για πρώτη φορά την ένταξη της Κύπρου στη λίστα των χωρών που μπορούν να επιλεγούν για να συμμετέχουν σε προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης για την Ανατολική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Φρουρά αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε πολυμερείς ασκήσεις έως το 2027, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στην Κύπρο να συμμετάσχει σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η τροπολογία 1233 προβλέπει δύο βασικές αλλαγές στον νόμο του 2016 σχετικά με τα προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς επεκτείνει από το 2026 ως το 2027 τη δυνατότητα εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφάλειας χωρών της Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια κοινών ασκήσεων με τον αμερικανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

