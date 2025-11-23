Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρέθηκε στο Κάιρο την Κυριακή για να συναντηθεί με τους μεσολαβητές του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγές από την Αίγυπτο και τη Χαμάς Χαμάς, καθώς τόσο το Ισραήλ όσο και η παλαιστινιακή οργάνωση συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η αντιπροσωπεία θα συζητούσε τη «συνεχιζόμενη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» από το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, εξασφαλίζοντας την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, σημειώνει το Reuters.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας σκότωσε πέντε ανώτερα μέλη της Χαμάς το Σάββατο, μετά την αποστολή από την οργάνωση, μαχητικού αεροσκάφους στο ελεγχόμενο από το Ισραήλ έδαφος της Γάζας για να επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα δήλωσαν ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα το Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε την Κυριακή ότι ένας τοπικός διοικητής της Χαμάς ήταν μεταξύ των θυμάτων των επιδρομών του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.