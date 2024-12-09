Τουλάχιστον 26 μαχητές σκοτώθηκαν καθώς συριακές δυνάμεις υποστηριζόμενες από την Τουρκία εξαπέλυσαν επίθεση στην περιοχή Μανμπίτζ, στη βόρεια Συρία, λίγες ημέρες αφότου κατέλαβαν έναν θύλακα που ήλεγχαν οι Κούρδοι.

Οι φιλότουρκοι μαχητές είχαν ήδη πάρει τον έλεγχο του κουρδικού θύλακα Ταλ Ριφάατ την περασμένη εβδομάδα, μετά την αστραπιαία επίθεση των ανταρτών υπό τη διοίκηση ισλαμιστών, η οποία προκάλεσε την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Ασαντ στη Δαμασκό.

"Φιλοτουρκικές ομάδες πήραν τον έλεγχο μεγάλων συνοικιών της πόλης Μανμπίτζ στην ανατολική ύπαιθρο του Χαλεπίου έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με το Στρατιωτικό Συμβούλιο της Μανμπίτζ", ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Συμβούλιο συνδέεται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και υποστηρίζονται από την Ουάσινγκτον. Οι ΣΔΔ ελέγχουν μεγάλες περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας.

"Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν εννέα φιλότουρκοι μαχητές και τουλάχιστον 17 μέλη του Στρατιωτικού Συμβουλίου της Μανμπίτζ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

