Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε χθες Κυριακή πως η ζωή εκατό και πλέον ασθενών διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας των διακοπών της ηλεκτροδότησης.

«Οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού επιμένουν κι απευθύνουμε επείγουσα έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Έχουμε ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και άλλους εν αναμονή χειρουργικών επεμβάσεων. Η πρόσβαση στα χειρουργεία δεν είναι δυνατή παρά μόνο αφού θα έχουμε ξανά ρεύμα κι οξυγόνο», τόνισε.

Ο Δρ. Σαφίγια διευκρίνισε πως στο Καμάλ Αντουάν νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή «112 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 14 παιδιά». Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο «μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε σε επεμβάσεις» και θεραπεία, πρόσθεσε.

Την Παρασκευή, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για φονικούς βομβαρδισμούς γύρω από το νοσοκομείο και άμεσα πυρά των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εναντίον του Καμάλ Αντουάν. Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά την καταγγελία.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν επιχειρήσεις «εναντίον τρομοκρατών στην περιοχή Τζαμπάλια», συμπεριλαμβανομένων τομέων «κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική» την κατάσταση στη συγκεκριμένη δομή υγείας, μια από τις ελάχιστες που παραμένουν εν μέρει σε λειτουργία στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 14 μήνες πολέμου με έναυσμα την επίθεση της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Προχθές Σάββατο ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους τόνισε μέσω X ότι διεθνής ιατρική ομάδα που είχε αναπτυχθεί από τις υπηρεσίες του «αναγκάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα» την ώρα που «εκτοπισμένοι, νοσηλευτικό προσωπικό και πολλοί τραυματισμένοι ασθενείς άρχισαν να τρέπονται σε φυγή» επίσης.

«Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν είναι επιχειρησιακό μόλις και μετά βίας» και «το πιο πρόσφατο επεισόδιο απειλεί ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά του να παραμείνει σε λειτουργία», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού.

Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τους τελευταίους δυο μήνες τις επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Δαυίδ Μένσερ έκανε λόγο για επιχειρήσεις σε τομείς όπου «η Χαμάς και ο (Παλαιστινιακός) Ισλαμικός Τζιχάντ», άλλο ένοπλο κίνημα, προσπαθούν να ανασυνταχθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.