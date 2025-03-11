Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί στην επιθετικότητα της Ρωσίας, τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας, Αντρέι Ντομάνσκι, εν όψει της συνεδρίασης του ECOFIN που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες σήμερα, με πρωτοβουλία της Βαρσοβίας.

«Πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουμε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ντομάνσκι στους δημοσιογράφους. «Θα συζητήσουμε επίσης τις κυρώσεις σήμερα. Βλέπουμε ότι οι κυρώσεις λειτουργούν. Βλέπουμε ότι η ρωσική οικονομία εξασθενεί όλο και περισσότερο», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία την ώρα που αντιμετωπίζει την ολοένα και πιο επιθετική ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές του να περιορίσει την ομπρέλα ασφαλείας που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ήπειρο.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν αφυπνίσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη για την πρόκληση που αντιμετωπίζει το μπλοκ αλλά και για την ανάγκη να ενεργοποιηθεί άμεσα.

«Θα επικεντρωθούμε φυσικά στους δημοσιονομικούς κανόνες και το πώς θα επιτρέψουμε στις χώρες που θέλουν να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, για την ασφάλειά μας, πώς θα τους επιτρέψουμε να δαπανήσουν περισσότερα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων'», πρόσθεσε ο Ντομάνσκι.

Ερωτηθείς για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Ευρώπης, δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέσα, περιοριζόμενος να απαντήσει ότι «έχουν πέσει πολλές προτάσεις στο τραπέζι».

«Είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε όλες, καθώς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί», σημείωσε ο Πολωνός υπουργός Οικονομικών. «Πρέπει να εξετάσουμε πολλαπλές λύσεις και κάποιες θα είναι οι κατάλληλες για συγκεκριμένες χώρες. Πιστεύουμε ότι είναι ώρα να δράσουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για αυτό το τεράστιο έργο επανοπλισμού που χρειάζεται η Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Φινλανδή ομόλογός του, Ρίκα Πούρα, συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή η άμεση ανάγκη μας είναι να εξασφαλίσουμε στην Ουκρανία μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε να αυστηροποιούμε τις κυρώσεις ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και αυτήν τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε και να κατασχέσουμε περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλίσουμε μια ισχυρή θέση για να διαπραγματευτούμε την ειρήνη», πρόσθεσε η Πούρα.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με την ιδέα της κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, Μάρκους Μαρτερμπάουερ, συνέστησε σύνεση.

«Νομίζω ότι η κατάσχεση θα συνιστούσε περίπου έναν νέο δρόμο και πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να υπάρξει ευρεία συναίνεση σε αυτό το ζήτημα και όχι απόφαση της πλειοψηφίας».



