Κρεμλίνο: Οι προτάσεις του Πούτιν για το Ιράν συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσφέρει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για μεσολάβηση και τρόπους για μείωση των εντάσεων στη σύγκρουση με το Ιράν και οι προτάσεις αυτές συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια που μπορεί για να μειωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις «σκέψεις» αναφορικά με το Ιράν τις οποίες ανέφερε ο Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης πως η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών, αλλά δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον επόμενο γύρο.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Τουρκία πέρυσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές περισσότερες επαφές με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος. Ωστόσο, η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα, κυρίως το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ.

