Τουρκία: Δήμαρχος της αντιπολίτευσης εντάσσεται στο κόμμα του Ερντογάν εν μέσω καταστολής

Μία δήμαρχος από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας προσχώρησε την Πέμπτη στο κυβερνών κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν μέσω της καταστολής της αντιπολίτευσης, κατά την οποία έχουν συλληφθεί 15 δήμαρχοι.

Η Οζλέμ Τσέρτσιογλου, δήμαρχος της δυτικής πόλης Αϊδίνιο από το 2009 και πρώην βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), παραιτήθηκε από το CHP, επικαλούμενη διαφωνίες με τη διοίκηση του κόμματος. «Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο CHP, δυστυχώς δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν ακολουθώ πλέον την ίδια πορεία με το CHP», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Αργότερα την ίδια μέρα, προσχώρησε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν σε μια τελετή στην οποία παρέστη ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τρεις δημάρχους της περιφέρειάς της, οι οποίοι επίσης είχαν αποχωρήσει από το CHP.

Τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει έρευνες εναντίον προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμόγλου, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, με κατηγορίες για διαφθορά και συνδέσμους με την τρομοκρατία.

Το CHP από τη μεριά του αρνείται τις κατηγορίες και τις χαρακτηρίζει ως απόπειρα εξάλειψης μιας δημοκρατικής εναλλακτικής λύσης, μια κατηγορία που η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει επίσης με τη σειρά της.

Ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι αξιωματούχοι του AKP απείλησαν την Τσέρτσιογλου με νομικές έρευνες στον δήμο της και σύλληψη, εάν δεν εντασσόταν στο κυβερνών κόμμα. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του AKP, Χαγιάτη Γιαζίτζι, χαρακτήρισε την κατηγορία του Οζέλ «εντελώς αναληθή». «Όποιος παραβιάζει το νόμο ή διαπράττει έγκλημα θα οδηγηθεί εν τέλει στη δικαιοσύνη», δήλωσε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό TV 100.

Μιλώντας στην τελετή, η Τσέρτσιογλου απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Οζέλ, λέγοντας ότι δεν φοβάται καμία έρευνα.

