Με παλαιά φρουρά πιστών και νεότερους οικονομικούς παράγοντες στην αποστολή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοχεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να κερδίσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ και να προσφέρει οικονομικά κίνητρα με στόχο την υιοθέτηση θέσεων που ευνοούν τη Μόσχα στο ουκρανικό.

Ο Ρώσος ηγέτης θα πλαισιώνεται από μερικές από τις ισχυρότερες φυσιογνωμίες του στενού κύκλου του Κρεμλίνου, έμπειρους πολιτικούς χειριστές, οικονομικούς στρατηγούς και σκληροπυρηνικούς διπλωμάτες που έχουν διαμορφώσει την εξωτερική και οικονομική πολιτική της Ρωσίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πλάι σε μια ομάδα έμπειρων διπλωματών, ο Πούτιν φέρνει μαζί του δύο εξέχοντες οικονομικούς συμβούλους.

Η παρουσία του υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς ο ίδιος έχει επιβλέψει την αντίδραση της Ρωσίας στις σαρωτικές δυτικές κυρώσεις, η άρση των οποίων αποτελεί πάγια και κεντρική απαίτηση του Κρεμλίνου για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο κατάλογος των προσώπων ρίχνει φως στην πιθανή ατζέντα της συνάντησης στην Αλάσκα.

Η πενταμελής αποστολή περιλαμβάνει:

Τον βοηθό του προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

Τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ

Τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ

Ο Λαβρόφ και ο Ουσάκοφ είναι έμπειροι διπλωμάτες και επιτελούν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Λαβρόφ ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ ο Ουσάκοφ, βασικός προεδρικός σύμβουλος για πάνω από μια δεκαετία, υπηρέτησε παλαιότερα ως πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ.

Η παρουσία των Μπελούσοφ και Σιλουάνοφ δείχνει ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας και το θέμα της άρσης των κυρώσεων.

Ο Ντμιτρίεφ είναι γνωστός για τους δεσμούς του με την οικογένεια Πούτιν και για τη συμβολή του στις προσπάθειες του Κρεμλίνου να δημιουργήσει επαφές με τις ΗΠΑ και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.



