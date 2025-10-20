Λογαριασμός
ΕΕ: Συμφωνία να σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να τερματίσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, με πλήρη απαγόρευση έως την 1η Ιανουαρίου 2028

Φυσικό αέριο

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν τη Δευτέρα τις προτάσεις του μπλοκ για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, δήλωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα.

Σε συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια, τα οποία θα καταργήσουν  σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, στη συνέχεια τις υπάρχουσες βραχυπρόθεσμες συμβάσεις από τον Ιούνιο του 2026 και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις τον Ιανουάριο του 2028.

Η ΕΕ θέλει να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου του στην Ουκρανία.

