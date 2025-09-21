Το Κρεμλίνο φέρεται να δήλωσε την Κυριακή ότι η Βρετανία είναι ένας από τους ηγέτες του στρατοπέδου που θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες των δυτικών δυνάμεων να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα βοηθήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.