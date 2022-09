«Απολύτως απαράδεκτες» oι απειλές της Ρωσίας για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, λέει ο Κουλέμπα

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου για την ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων είναι «απολύτως απαράδεκτες» και το Κίεβο δεν θα εκφοβιστεί από αυτές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έχουν αναφερθεί στην επιλογή της χρήσης πυρηνικών όπλων in extremis.

«Οι ανεύθυνες δηλώσεις του Πούτιν και του Λαβρόφ για την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων είναι απολύτως απαράδεκτες», ανέφερε ο κ. Κουλέμπα μέσω Twitter. «Η Ουκρανία δεν θα υποχωρήσει. Καλούμε τις πυρηνικές δυνάμεις να μιλήσουν τώρα, να ξεκαθαρίσουν στη Ρωσία πως τέτοιες ρητορικές θέτουν τον κόσμο σε κίνδυνο και δεν θα γίνουν ανεκτές».

