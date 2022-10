Κορεάτικο αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου - Δεν τραυματίστηκε κανείς - Φωτογραφίες

Αεροσκάφος των Κορεατικών Αερογραμμών (Korean Air Lines Co Ltd) με 173 επιβάτες βγήκε εκτός των ορίων του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σέμπου στις Φιλιππίνες αργά χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος Airbus SE A330, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σεούλ -Σέμπου, επιχείρησε να προσγειωθεί δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, πριν βρεθεί εκτός του διαδρόμου στην τρίτη προσπάθεια επανακύκλωσης (go around) που έγινε στις 23:07 τοπική ώρα, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η Korean Air.

«Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τρία τοπικά ξενοδοχεία, ενώ μία εναλλακτική πτήση προγραμματίστηκε» όπως ανακοίνωσε η ίδια αεροπορική εταιρία για την πτήση KE361. «Επί του παρόντος διερευνούμε τα αίτια του συμβάντος» πρόσθεσε.

Φωτογραφίες από το σημείο του συμβάντος, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με το ριναίο σύστημα προσγείωσης να φαίνεται ότι έχει υποστεί αστοχία και έχει καταρρεύσει.

Due to weather and plane malfunctions Korean Air #KE631 (likely due to an earlier landing attempt) we were informed to prepare for emergency landing procedures in Cebu at around 11:10-11:25pm local time 10/23/22. We braced ourselves and the pilot landed as best as possible pic.twitter.com/txDqLV6CcT