Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης - Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Δείτε βίντεο από το σημείο - Συναγερμός στις τουρκικές αρχές - Γεμάτη η αγορά την ώρα της έκρηξης, ο κόσμος έτρεχε να σωθεί - Τεθωρακισμένα και πυροσβεστικά στο σημείο

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε πέντε, ενώ υπάρχουν και πολλοί ακόμα τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν κόσμο να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

At least 11 people wounded in the recent explosion in #Taksim street, #Istanbul. pic.twitter.com/nu4y5yStIb — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) November 13, 2022

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street



pic.twitter.com/CPrcX2ItRw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA — Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022

#BREAKING: Emergency services responding an explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/JsxFA7mhzz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022

Henüz belirlenemeyen nedenle Taksim'de Patlama

RABBİM Vatanımızı Milletimizi, her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin.

Geçmiş olsun #Taksim pic.twitter.com/OKNMUd8t3k — Sda☁️ (@sdabltt) November 13, 2022

The aftermath of the explosion on İstiklal Street in #Istanbul. pic.twitter.com/M6tiNucdrL — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

Εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, προς το σημείο σπεύδουν και τεθωρακισμένα με πολυβόλα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στη λεωφόρο Istiklal, στην περιοχή Μπεγιογλού. Η έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό εμπορικό δρόμο, ενώ ήταν γεμάτος από κόσμο.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα, ενώ γίνεται προσπάθεια για την άμεση απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κοντινά σημεία.

