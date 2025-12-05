Ουσάκοφ για τη σχέση Πούτιν - Γουίτκοφ: Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να χρειάζεται να πουν τίποτα

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έχουν επιτύχει ένα επίπεδο κατανόησης που κάνει τις συζητήσεις τους «πραγματικά φιλικές». Ο Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε επίσης ότι η συμμετοχή του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στις συνομιλίες της Τρίτης στο Κρεμλίνο πρόσθεσε ένα συστηματικό στοιχείο στις συνομιλίες.

«Θα έλεγα ότι ο τόνος – και δεν φοβάμαι να το πω αυτό – ήταν εποικοδομητικός και φιλικός», δήλωσε ο Ουσάκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν στην Ινδία. «Ο Πούτιν γνωρίζει καλά τον Γουίτκοφ, τον έχει συναντήσει έξι φορές. Και οι συνομιλίες τους είναι πραγματικά φιλικές. Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να χρειάζεται να πουν τίποτα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για πέντε ώρες στο Κρεμλίνο, εστιάζοντας σε ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της το 2022. Ο Πούτιν χαρακτήρισε αργότερα τις συνομιλίες ως «πολύ χρήσιμες».

«Παράλληλα με τη γοητεία και τη φιλικότητα του Γουίτκοφ, (σ.σ. ο Κούσνερ) πρόσθεσε ένα στοιχείο συστηματικής προσέγγισης. Προσωπικά πιστεύω ότι αν συνεχίσει να καταρτίζεται κάποιο σχέδιο που θα οδηγήσει σε συμβιβασμό, ο Κούσνερ θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της κατάρτισής του», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον ανώτερο διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα την Πέμπτη και επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά εκεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Reuters. Δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

