Στην Κολομβία ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα έλαβε χθες Κυριακή το χρίσμα του υποψηφίου του συνασπισμού της αριστεράς (Pacto Histórico por Colombia / PHxC) - που οδήγησε στην εξουσία τον Γουστάβο Πέτρο το 2022 - στις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.

Στις προκριματικές εκλογές του PHxC, ο 63χρονος Σεπέδα κατέλαβε την πρώτη θέση με 1,02 εκατ. ψήφους (64,4%), επικρατώντας της πρώην υπουργού Υγείας Καρολίνα Κόρτσο, η οποία έλαβε 472.062 ψήφους (29,5%), με καταμετρημένο το 88% των ψηφοδελτίων.

Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα θα επιλέξουν τους υποψηφίους τους σε προκριματικές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο, παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές.

Οι Κολομβιανοί θα κληθούν στις κάλπες τον Μάιο για να εκλέξουν τον διάδοχο του προέδρου Πέτρο. Αν χρειαστεί επαναληπτικός γύρος, αυτός θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

