Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

🚨🇨🇴 BREAKING: Colombian singer Yeison Jiménez (34) has died after a small aircraft crashed shortly after takeoff from Paipa Airport, Boyacá, while en route to Medellín. Local reports say six members of his music team were also killed.#YeisonJimenez #news #viral #LatinAmerica pic.twitter.com/DG22tEikKA — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) January 11, 2026

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεδεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

🚨🇨🇴| ÚLTIMA HORA: Colombia llora el fatídico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo en su avioneta, que se desplazaba entre Duitama y Paipa. Murió junto a su manager, su fotógrafo y dos pilotos. Paz a sus almas. Mi abrazo a todos los colombianos. pic.twitter.com/Nqjym9c8z3 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 11, 2026

▶️ Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez. pic.twitter.com/xFxxSEFyZf — Ty Ty (@OncomingAllure) January 11, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

