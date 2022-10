Κοίτα ποιος μιλάει: Οικονομική διευθύντρια του Τραμπ κατηγόρησε την Πελόζι για «υπερβολικό» μπότοξ

«Πάρτι» στο Twitter για τις δηλώσεις της Kimberly Guilfoyle

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην τηλεπερσόνα, σύμβουλος του Τραμπ και νυν οικονομική διευθύντρια του ιδρύματος MAGA, έδωσε χθες τηλεοπτική συνέντευξη και κυριολεκτικά χάρισε άφθονο γέλιο στους χρήστες του Τwitter.

Εκτός των πολιτικών της απόψεων - ότι ο νυν πρόεδρος Μπάιντεν «ξεπουλάει» την Αμερική και ότι η κάλυψη της προεδρίας του από τα μέσα είναι ένα «σόου τεράτων» – η 53χρονη Γκιλφόιλ αναφέρθηκε και στην Νάνσι Πελόζι, την 82χρονη Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, και σχολίασε ότι «έχει κάνει υπερβολική "δουλειά" (εννοεί μπότοξ και αισθητικές παρεμβάσεις) στο πρόσωπό της.

In a wild rant tonight, Guilfoyle says Nancy Pelosi has had too much work done on her face, and media coverage of Biden is a biased “freak show.” pic.twitter.com/vmB7JrNJmn — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) October 19, 2022

Δεδομένης της δικής της ξεκάθαρα «πειραγμένης» εμφάνισης, αν και νεότερη από την Πελόζι σχεδόν 30 χρόνια, το πάρτι στο twitter στήθηκε – εις βάρος της – και το όνομά της έγινε trend για πολλές ώρες.

Wait!!

Kimberly Guilfoyle ..

Is accusing someone else ..

Of having too much work done on their face?!?! https://t.co/eWOCv1LwTE pic.twitter.com/7u6BiA6uVI — Pup Commander Alexander🇺🇦 (@BrettAlex) October 19, 2022

Nancy Pelosi looks better at 82 years old than Kimberly Guilfoyle looks at 53. pic.twitter.com/wQX7jsu9hL — Lisa Ericsson Murphy HerschelHasABadge,Y'all (@lisakrstin) October 19, 2022

“Nancy Pelosi has had too much done on her face” - Kimberly Guilfoyle 2022. pic.twitter.com/2MOCWO3wZX — Johnny Smith (@symch741) October 19, 2022

Πηγή: skai.gr

