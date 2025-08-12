Αυστραλία: Ο «Νετανιάχου είναι σε κατάσταση άρνησης για τη Γάζα» δηλώνει ο πρωθυπουργός

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου «είναι σε κατάσταση άρνησης» σε ό,τι αφορά την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που προκλήθηκε από τον σχεδόν διετή πόλεμό του στα παλαιστινιακά εδάφη.
Η κριτική του κ. Αλμπάνεζε έρχεται την επομένη της ανακοίνωσης της Αυστραλίας ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Η Αυστραλία είναι το τελευταίο μέλος της G20 μετά τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά που δηλώνει ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Η αναγνώριση «βασίστηκε σε δεσμεύσεις που έχει λάβει η Αυστραλία από την Παλαιστινιακή Αρχή», δήλωσε ο κ. Αλμπάνεζε. Αυτές οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν η Χαμάς να μην διαδραματίζει ρόλο σε μια παλαιστινιακή κυβέρνηση, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη διεξαγωγή εκλογών, διευκρίνισε.
Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το σχέδιο της Αυστραλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος ως «επαίσχυντο» πριν καν το ανακοινώσει δημόσια ο Αλμπανέζε.
Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους και το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημη απόφαση τον Σεπτέμβριο.
