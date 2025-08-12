Οι ζωές των περίπου 20 εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζα βρίσκονται υπό άμεση απειλή «λόγω των σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων που ασκούνται από τους απαγωγείς τους από τη Χαμάς», σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ σήμερα.

Η έκθεση βασίζεται στα ευρήματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν 12 πρώην όμηροι, που απελευθερώθηκαν νωρίτερα το 2025 στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που ολοκληρώθηκε μεταξύ 19 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου.

Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν μια «τρομακτική εικόνα συστηματικής λιμοκτονίας, σοβαρών ελλείψεων βιταμινών και μετάλλων, κατάποσης μολυσμένου νερού και σωματικών τραυματισμών, καθώς και δερματικών παθήσεων και αναπνευστικών ασθενειών, που δεν αντιμετωπίζονται».

Η έκθεση υποστήριξε ότι οι ζωές των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, με κάθε επιπλέον ημέρα αιχμαλωσίας να αυξάνει τη μη αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία τους.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε με τη συγκατάθεση των απελευθερωμένων ομήρων, περιλάμβανε ανασκόπηση των ιατρικών τους φακέλων, καθώς και συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με ιατρικές ομάδες που τους περιέθαλψαν κατά την επιστροφή τους από την αιχμαλωσία.

Ψυχική κακοποίηση, σοβαροί ξυλοδαρμοί και συστηματική λιμοκτονία

Σύμφωνα με την έκθεση του Ισραήλ, οι αιχμάλωτοι υπέστησαν σοβαρό σωματικό τραύμα ήδη από την απαγωγή τους, κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων τραυμάτων από πυροβολισμούς και θραύσματα και σοβαρών ξυλοδαρμών από παλαιστινιακά πλήθη.

Πολλοί ήταν δεμένοι με χειροπέδες για μεγάλα χρονικά διαστήματα - μέχρι σημείου λιποθυμίας - και τους στερήθηκαν τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Στις λίγες περιπτώσεις όπου παρασχέθηκε θεραπεία, ήταν μερική και λανθασμένη, με τους ομήρους να λαμβάνουν αντιπυρετικά χάπια αντί για αντιβιοτικά και άλλες ακατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές που επιδείνωσαν την κατάστασή τους.

Ένας απελευθερωμένος όμηρος ανέφερε ότι έχασε τις αισθήσεις του αφού «αναγκάστηκε να θεραπεύσει τον δικό του ορθοπεδικό τραυματισμό».

Καθ' όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, οι πρώην όμηροι ανέφεραν ότι κρατούνταν σε υπόγειες σήραγγες, ύψους μικρότερου από ενάμιση μέτρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και έξι όμηροι κρατούνταν σε χώρο περιορισμένο σε περίπου δύο τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, ορισμένοι όμηροι έμειναν εντελώς απομονωμένοι για πάνω από ένα χρόνο.

Οι συνθήκες διαβίωσης των ομήρων στις σήραγγες, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν απάνθρωπες: Οι όμηροι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ντους μία φορά κάθε λίγους μήνες, συχνά αναγκασμένοι να μοιράζονται μια πετσέτα.

Επιπλέον, οι απαγωγείς είχαν αγνοήσει εντελώς τις ανάγκες γυναικείας υγιεινής των Ισραηλινών γυναικών που είχαν συλληφθεί όμηροι.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι δήλωσαν ότι αναγκάζονταν να αφοδεύουν μπροστά σε άλλους αιχμαλώτους και πρόσθεσαν ότι βρίσκονταν υπό συνεχή απειλή βίας στα χέρια των τρομοκρατών, καθώς και συνεχιζόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το ψυχικό τραύμα που προκάλεσαν στους ομήρους οι τρομοκράτες της Χαμάς ήταν εξίσου σοβαρό, με ορισμένους να αναγκάζονται να γίνουν μάρτυρες της δολοφονίας μελών της οικογένειας και φίλων.

Επιπλέον, η έκθεση περιγράφει τη συστηματική λιμοκτονία των ομήρων.

Στην καλύτερη περίπτωση έτρωγαν μόνο ένα γεύμα την ημέρα, συνήθως πίτα και ρύζι, το οποίο μερικές φορές περιείχε έντομα και σκουλήκια.

Οι αιχμάλωτοι συχνά έμεναν ολόκληρες μέρες χωρίς φαγητό, με μολυσμένο νερό να παρέχεται σε περιορισμένες ποσότητες.

Η υποσιτισμένη διατροφή προκάλεσε απώλεια σωματικού βάρους έως και 40% στους απελευθερωμένους ομήρους, καθώς και απώλεια μυϊκής μάζας και σοβαρές ελλείψεις βιταμίνης C που προκάλεσαν σκορβούτο, αιμορραγία των ούλων, πόνο στις αρθρώσεις και αργή επούλωση πληγών, σύμφωνα με την έκθεση.

Βρέθηκαν επίσης ελλείψεις σε βιταμίνη Κ και βιταμίνη D, καθώς και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α. Μερικοί εμφάνισαν μειωμένη οστική πυκνότητα, μια πάθηση που οδηγεί αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων και οστεοπόρωσης.

Τα αποτελέσματα στην υγεία τους

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας τέτοιας αντιμετώπισης περιλαμβάνουν μη αναστρέψιμη νευρική βλάβη, διαταραχή της καθημερινής λειτουργίας, χρόνιο πόνο, μειωμένη γονιμότητα στις γυναίκες, απώλεια ακοής και βλάβη στο σκελετικό σύστημα.

Ψυχολογικά, πολλοί εμφάνισαν συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, όπως επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, αναδρομές στο παρελθόν και άγχος, μαζί με ένα έντονο αίσθημα «ενοχής επιζώντος», καθώς περίπου 20 όμηροι που παρέμειναν στη Γάζα πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

