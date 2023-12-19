Κίνα: Τουλάχιστον 127 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον 127 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε μία από τις φτωχότερες περιοχές της Κίνας μόλις πριν τα μεσάνυχτα χθες, ενώ εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν και πλίνθινα σπίτια κατέρρευσαν σε απομονωμένα χωριά.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης που έφθασαν στην έκτη κοινότητα του χωριού Ντάχε, μια από τις χειρότερο πληγείσες περιοχές στην βορειοδυτική επαρχία Γκανσού, βρήκαν πολλά σπίτια να κινδυνεύουν με κατάρρευση, ή να έχουν ήδη ισοπεδωθεί, ιδιαίτερα πλίνθινες κατασκευές.

«Ζω πάνω από 80 χρόνια και ποτέ δεν είδα τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο απομάκρυναν οι διασώστες από το κατεστραμμένο σπίτι του.

#Update The death toll of the 6.2-magnitude earthquake in Northwest China's Gansu province has risen to 105. pic.twitter.com/Dd3wnyXU6Z — China Daily (@ChinaDaily) December 19, 2023

Πάνω από 155.000 σπίτια στην Γκανσού έχουν υποστεί ζημιές ή ολική καταστροφή.

Ο σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών κατά την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS), σημειώθηκε στις 23.59 χθες (τοπική ώρα, 17.59 ώρα Ελλάδας χθες) στην επαρχία Τζισισάν της Γκανσού, σε βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκάι, όπου η δόνηση έγινε επίσης αισθητή.

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει μια σειρά από δυνάμεις και μέσα έκτακτης ανάγκης καθώς ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε δρόμους και υποδομές καθώς και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα ένα χωριό να μισοβυθιστεί στη λάσπη. Ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκολεύουν καθώς οι θερμοκρασίες έχουν υποχωρήσει κάτω από το μηδέν λόγω του σφοδρού ψύχους που επικρατεί στη χώρα.

Καθώς η καταστροφή σημειώθηκε σε περιοχή υψηλού υψομέτρου, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλή, οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώνονται στο να αποτρέψουν δευτερογενείς καταστροφές που προκαλούνται από παράγοντες πέραν του σεισμού, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η θερμοκρασία στη Λινσία, στη Γκανσού, κοντά στο σημείο που χτύπησε ο σεισμός, ήταν περίπου -14 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το πρωί.

More than 110 people have died in a 6.2-magnitude earthquake that jolted China's Gansu Province midnight Monday. #Gansu #earthquake pic.twitter.com/EYpDP55UIv — China Xinhua News (@XHNews) December 19, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

