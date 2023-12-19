Σάλο προκάλεσε στη Νέα Υόρκη και στις ΗΠΑ γενικότερα το ατυχές και κακό χιούμορ του δημάρχου της Νέας Υόρκης , όταν προσπάθησε να περιγράψει το μεγαλείο και την μοναδικότητα της πόλης του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό PIX11, ο Έρικ Άνταμς ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η Νέα Υόρκη είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, αφού εκεί μπορούν να συμβούν τα πάντα… ακόμη και μια 11η Σεπτεμβρίου!

Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος για να υποστηρίξει ότι τον ισχυρισμό του ότι η Νέα Υόρκη είναι «η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο» ήταν η απρόβλεπτη καθημερινότητα σε αυτήν, όπως για παράδειγμα οι... τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Νέα Υόρκη. Είναι ένα μέρος όπου κάθε ημέρα που ξυπνάς, μπορείς να ζήσεις τα πάντα: ένα αεροπλάνο να πέφτει στο (Παγκόσμιο) Κέντρο Εμπορίου μας ή κάποιον να γιορτάζει το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης», είπε ο Έρικ Άνταμς στον PIX11, όταν του ζητήθηκε να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει.

«Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη πόλη, για αυτό είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο», τόνισε.

Eric Adams gives the worst answer any politician has ever given to a soft ball question. pic.twitter.com/sYL3cj5yCf — Tim Miller (@Timodc) December 18, 2023

Ο 63χρονος Έρικ Άνταμς είναι ο δεύτερος αφροαμερικανός δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης (σ.σ. ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022). Πρώην αστυνομικός διευθυντής της Νέας Υόρκης, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κόλπους της συντηρητικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωστόσο ενέσκηψαν υποθέσεις που έπληξαν τη δημοτικότητά του, όπως για παράδειγμα η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν αστυνομικός το 1993, ή η έρευνα του FBI για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Άνταμς έχει έρθει σε ρήξη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχετικά με την εισροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο στη Νέα Υόρκη τους τελευταίους 18 μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεταναστευτικό κύμα απειλεί να «καταστρέψει» την αμερικανική μεγαλούπολη, η οποία χτίστηκε και σταδιακά γιγαντώθηκε από μετανάστες. «Το μελανό σημείο (του 2023) είναι ξεκάθαρα οι 150.000 μετανάστες και αιτούντες άσυλο που αποτελούν εμπόδιο στον δρόμο προς την ανάκαμψη της πόλης», υποστήριξε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.