Κίνα: Στο φως νέα δεδομένα για τη συντριβή Boeing 737 – Υπόνοιες για ανθρώπινη παρέμβαση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα αίτια της συντριβής του επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800, το οποίο έπεσε από ύψος 29.000 ποδιών σε βουνό στη νότια Κίνα στις 21 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με το CNN, από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι κάποιος από το πιλοτήριο του αεροπλάνου με τους 132 επιβαίνοντες, απενεργοποίησε σκόπιμα την παροχή καυσίμου προς τους κινητήρες.

Πρόκειται για τη φονικότερη αεροπορική τραγωδία στην Κίνα εδώ και δεκαετίες, ωστόσο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) δεν έχει ακόμη απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το τι προκάλεσε τη μοιραία κάθετη πτώση της πτήσης MU5735 της China Eastern Airlines τον Μάρτιο του 2022, σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Γκουανγκσί.

Δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), κατόπιν αιτήματος βάσει νόμου περί ελευθερίας πληροφόρησης, δείχνουν ότι οι διακόπτες καυσίμου και στους δύο κινητήρες απενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα λίγο πριν το αεροσκάφος αρχίσει την πτώση.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης -το ένα από τα δύο λεγόμενα «μαύρα κουτιά»- ο οποίος ανακτήθηκε από τα συντρίμμια και στάλθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια του NTSB στην Ουάσιγκτον (η εμπλοκή της αμερικανικής υπηρεσίας οφείλεται στο ότι η Boeing είναι αμερικανός κατασκευαστής).

«Διαπιστώθηκε ότι ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 29.000 ποδιών, οι διακόπτες καυσίμου και στους δύο κινητήρες μετακινήθηκαν από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής. Μετά τη μετακίνηση αυτή, οι στροφές των κινητήρων μειώθηκαν», αναφέρει η έκθεση του NTSB.

Οι διακόπτες καυσίμου στα επιβατικά αεροσκάφη είναι φυσικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη ροή καυσίμου προς τους κινητήρες. Στο Boeing 737, ο πιλότος πρέπει πρώτα να τραβήξει τον διακόπτη προς τα πάνω πριν τον μετακινήσει από τη θέση λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης.

«Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι διακόπτες τέθηκαν χειροκίνητα στη θέση “off” λίγο πριν τη συντριβή», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικής ασφάλειας του CNN, Ντέιβιντ Σούσι. «Δεν υπάρχει ένδειξη ότι επανήλθαν στη θέση λειτουργίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε προσπάθεια επανεκκίνησης των κινητήρων. Αν είχε γίνει λάθος, οι πιλότοι θα προσπαθούσαν να τους ενεργοποιήσουν ξανά», πρόσθεσε.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης σταμάτησε να λειτουργεί όταν το αεροσκάφος έχασε ηλεκτρική ισχύ στα 26.000 πόδια και δεν κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν τη συντριβή. Αντίθετα, ο καταγραφέας συνομιλιών του πιλοτηρίου συνέχισε να λειτουργεί μέσω εφεδρικής μπαταρίας.

Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν τέσσερα ηχητικά αποσπάσματα από τον κατεστραμμένο καταγραφέα συνομιλιών και τα διαβίβασαν στην κινεζική υπηρεσία, χωρίς να κρατήσουν αντίγραφα.

Η CAAC έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι η συντριβή ήταν σκόπιμη. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νέα δεδομένα δεν αποτελούν τελικό πόρισμα. Όπως τονίζει ο ειδικός αεροπορίας Τόνι Στάντον, τα στοιχεία από μόνα τους δεν αποδεικνύουν ποιος πείραξε τους διακόπτες ή με ποιο κίνητρο, παρόλο που με βάση την ακολουθία των γεγονότων, είναι πιθανότερο το αεροπλάνο να έμεινε από καύσιμα παρά να υπέστη μηχανική βλάβη.

Τα σενάρια γύρω από τη συντριβή του Boeing

Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι κάποιος στο πιλοτήριο προκάλεσε εσκεμμένα τη συντριβή. Η Wall Street Journal είχε αναφέρει το 2022 ότι δεδομένα από το «μαύρο κουτί» έδειχναν εντολές από άνθρωπο που είχαν ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να οδηγηθεί στη μοιραία βουτιά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επικεντρωθεί στις ενέργειες του πιλότου, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο παρέμβασης άλλου ατόμου που εισήλθε στο πιλοτήριο.

Οι φήμες περί αυτοκτονίας του πιλότου είχαν οδηγήσει την CAAC σε επίσημη διάψευση. Στην προκαταρκτική της έκθεση, η υπηρεσία ανέφερε ότι το πλήρωμα διέθετε έγκυρες άδειες, είχε ξεκουραστεί επαρκώς και είχε περάσει τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους.

Η Κίνα δεν έχει δημοσιεύσει νεότερα στοιχεία από το 2024, όταν επανέλαβε ότι δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στο αεροσκάφος, στο πλήρωμα ή στις καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή ανωμαλίες στα συστήματα, τη δομή ή τους κινητήρες πριν από την απογείωση, ούτε προβλήματα στις επικοινωνίες ή επικίνδυνες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η καθυστέρηση δημοσίευσης τελικού πορίσματος έχει προκαλέσει επικρίσεις, με ερωτήματα για το γιατί δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία από τα «μαύρα κουτιά».



Πηγή: skai.gr

