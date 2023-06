«Πρόοδος» στις συνομιλίες Κίνας- ΗΠΑ με προϋποθέσεις - Τι έγινε στη συνάντηση Σι-Μπλίνκεν

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για "πρόοδο" στις συνομιλίες που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σήμερα στο Πεκίνο, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα μιας σπάνιας επίσκεψης Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα που είχε σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις δεν θα καταλήξουν σε σύγκρουση.

Ο Μπλίνκεν, ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συναντά τον Κινέζο ηγέτη από το 2018, είχε περπατήσει νωρίτερα προς τον Σι απλώνοντάς του το χέρι στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, την οποία χρησιμοποιεί συχνά η Κινα για να υποδέχεται αρχηγούς κρατών - θετικές ενδείξεις στη χορογραφία της διπλωματίας.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθισαν στη συνέχεια η μία απέναντι στην άλλη κατά μήκος ενός μεγάλου τραπεζιού διακοσμημένου με ροζ λουλούδια λωτού, με τον Σι στην κορυφή και τον Μπλίνκεν στα δεξιά του.

Η διάρκειας περίπου 30 λεπτών συνάντησή τους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Σι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αργότερα φέτος.

Ο Μπάιντεν και ο Σι συναντήθηκαν για τελευταία φορά στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στο Μπαλί της Ινδονησίας τον Νοέμβριο, δεσμευόμενοι για πιο συχνή επικοινωνία, παρότι οι σχέσεις έχουν από τότε επιδεινωθεί εξαιτίας θεμάτων που ξεκινούν από την Ταϊβάν και φθάνουν μέχρι ανησυχίες για κατασκοπεία.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακολουθήσουν στα βήματα της κοινής κατανόησης στην οποία καταλήξαμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Μπαλί.

Οι δύο πλευρές κατέγραψαν επίσης πρόοδο και κατέληξαν σε συμφωνία για ορισμένα ειδικά θέματα. Αυτό είναι πολύ καλό», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Στη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίες κατά τα άλλα πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, ο Σι είπε πως η Κίνα «ελπίζει σε γερή και σταθερή σχέση Κίνας-ΗΠΑ» και πως πιστεύει ότι οι δύο χώρες «μπορούν να υπερβούν διάφορες δυσκολίες», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να «μην πλήττουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας».

Δεν είναι προσώρας σαφές από τα σχόλια του Σι ή από προηγούμενες ανακοινώσεις του Μπλίνκεν για τις συνομιλίες που είχε νωρίτερα σήμερα με τον ανώτατο διπλωμάτη της Κίνας Ουάνγκ Γι και τον υπουργό Εξωτερικών Τσιν Γκανγκ χθες Κυριακή, τι είδους πρόοδος ακριβώς έχει επιτευχθεί.

"We both agree on the need to stabilize our relationship"



