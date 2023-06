Σπάνια εμφάνιση του Ναβάλνι: Σε δίκη για νέες κατηγορίες, ενώ βρίσκεται στην απομόνωση (φωτογραφίες)

Ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας νέες κατηγορίες για εξτρεμισμό που μπορεί να παρατείνουν την παραμονή του στη φυλακή για δεκαετίες.

Η ακροαματική διαδικασία έλαβε χώρα στην αποικία κρατουμένων (κάτεργα) IK-6 στο Μελέκοβο, περίπου 235 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, όπου ο Ναβάλνι ήδη εκτίει ποινές που συνολικά φθάνουν τα ενδεκάμισι χρόνια.

Ο Ναβάλνι, αδύνατος, με μαύρη στολή φυλακής, κάθισε σε έδρανο κοιτώντας τα χαρτιά του και συνομιλώντας για λίγο με έναν από τους δικηγόρους του.

The latest trial of Alexei Navalny is underway. In a makeshift courtroom in a maximum security penal colony. We’re not allowed into the room - we’re watching on a video screen in another part of the prison. pic.twitter.com/PbRAUhxSDE