Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας μιας τάσης «αποπαγκοσμιοποίησης», στη διάρκεια διάσκεψης που πραγματοποιείται στο Πεκίνο με τη συμμετοχή μεγάλων, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

«Στο τρέχον πλαίσιο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, αυτό το πρόβλημα ενισχύει την αβεβαιότητα, διαταράσσοντας βαθιά τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας», εκτίμησε ο Λι.

«Κάποιες χώρες αυξάνουν σημαντικά τους δασμούς, εγείρουν προστατευτικά εμπόδια και αυξάνουν τους εμπορικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της κινεζικής κυβέρνησης έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια της διάσκεψης με την ονομασία «Διάλογος 1+10», που διεξάγεται στο Πεκίνο με τη συμμετοχή των επικεφαλής διεθνών οικονομικών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη σημασία να διατηρηθεί η διεθνής συνεργασία με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη αλλά και στις προσπάθειες της Κίνας να κάνει μεταρρυθμίσεις και να εκσυγχρονίσει την οικονομία της, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Κινέζοι ηγέτες επιδιώκουν ενεργά να στηρίξουν το εξωτερικό εμπόριο, εν αναμονή της επιστροφής στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευθεί να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές.

«Από το 2020 ο αριθμός των μεροληπτικών μέτρων (που έχουν υιοθετηθεί) στο εμπόριο και τις επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 5.600 ετησίως, έναντι 3.000 προηγουμένως», κατήγγειλε ο Λι.

«Η τάση προς την αποπαγκοσμιοποίηση γίνεται ολοένα και πιο έντονη», πρόσθεσε.

Η Κίνα είναι αντιμέτωπη με χαμηλή εσωτερική κατανάλωση, με μια επίμονη κρίση στην αγορά ακινήτων και με ένα δυσμενές διεθνές πλαίσιο για τις εξαγωγές της.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του στην αμερικανική προεδρία ο Τραμπ διεξήγαγε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, κατηγορώντας τη για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες «άδικες» εμπορικές πρακτικές.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι θα επιβάλει ακόμη πιο υψηλούς δασμούς μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο.

Το Πεκίνο από την πλευρά του παρουσίασε τον Νοέμβριο σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου, μεταξύ των οποίων η παράταση της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, η ενισχυμένη οικονομική στήριξη προς τις ξένες εταιρείες και πιο ευέλικτοι κανονισμοί σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.