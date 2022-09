Μεγάλη πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στην Κίνα - Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Παρασκευή από άγνωστα αίτια σε ουρανοξύστη της μεγάλης πόλης Τσανγκσά, στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Η πυρκαγιά έχει σβήσει και δεν έχουν εντοπιστεί θύματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Χουνάν.

"Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες", μεταδίδει το CCTV. Δεκάδες όροφοι του κτιρίου της China Telecom ύψους άνω των 200 μέτρων κάηκαν, στέλνοντας πυκνό καπνό στον ουρανό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από το CCTV δείχνουν τεράστιες φλόγες στο κτίριο, ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από τον ουρανοξύστη αυτόν στην πόλη Τσανγκσά, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβεστικά οχήματα και 280 πυροσβέστες.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν βρισκόντουσαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.

Βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη να έχει καλυφθεί σε όλο το ύψος της από τις φλόγες.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk