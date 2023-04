21 νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Πεκίνου - Βίντεο: Η στιγμή που ένας άνθρωπος γλιτώνει από τη φωτιά

Τραγωδία στην Κίνα. Είκοσι ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ανατολική πτέρυγα νοσοκομείου του Πεκίνου, στο τμήμα νοσηλείας ασθενών, σύμφωνα με την Beijing Daily.

Η φωτιά ξέσπασε στις 12.57 το μεσημέρι τοπική ώρα (07.57 ώρα Ελλάδας), όταν η πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά που κατασβέστηκε λίγο αργότερα, στις 13.33, αμέσως μόλις έσπευσε η ομάδα εκτάκτων καταστάσεων στο σημείο του ατυχήματος, στο Νοσοκομείο Τσάνγκφενγκ του Πεκίνου, στην περιοχή Φενγκτάι, γράφει η εφημερίδα. Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει ένα άτομο να διαφεύγει από τη φωτιά χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο σχοινί δημιουργημένο από κουβέρτες ή σεντόνια.

🚨#BREAKING: At least 21 dead in Beijing, #China hospital fire pic.twitter.com/bLvvZ6Fxuz