Ένας Αμερικανός σεισμολόγος κρατείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στην Κίνα για κατασκοπεία, έγινε σήμερα γνωστό από την οικογένειά του σε μια προσπάθεια να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του δεν έχουν προς το παρόν αποδώσει καρπούς.

Ο Γιουλίν Τσεν, η εργασία του οποίου στον εντοπισμό υπογείων πυρηνικών δοκιμών χρηματοδοτήθηκε από την Ουάσιγκτον, είναι ο μόνος Αμερικανός πολίτης που αναγνωρίζεται επισήμως από την κυβέρνησή του ως «άδικα κρατούμενος» στην Κίνα, επισήμανε σε ένα δελτίο Τύπου ο οργανισμός Global Reach, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένειά του.

Ο οργανισμός διαβεβαιώνει πως η υπόθεσή του συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον Μάιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητάει από τον Κινέζο ομόλογό του την αποφυλάκιση του Γιουλίν Τσεν, ο οποίος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024.

Όμως, «η οικογένεια του Τσεν παίρνει τον λόγο για πρώτη φορά σχετικά με το θέμα, διότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έδρασε μετά το αίτημα απελευθέρωσής του από τον πρόεδρο Τραμπ», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Εάν η υπόθεσή του δεν διευθετηθεί» σύντομα, «το θέμα θα βρεθεί σίγουρα στην ατζέντα της συνάντησης του Σι με τον πρόεδρο Τραμπ», ο οποίος τον έχει προσκαλέσει στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, διαβεβαιώνει ο Έρικ Λέμπσον, της Global Reach.

«Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω στον σύζυγό μου για περισσότερες από 600 ημέρες», δήλωσε η σύζυγός του Γιουφάνγκ Ρονγκ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Η ίδια διαβεβαιώνει ότι δεν έλαβε ποτέ άδεια πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Το να υπονοείται ότι είχε εμπλακεί σε κατασκοπεία είναι τόσο ψευδές όσο και ασύμβατο με τον δημόσιο και συνεργατικό χαρακτήρα του έργου που επιτέλεσε».

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό το θέμα, ένας εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει στη χώρα «καμία υποτιθέμενη άδικη κράτηση».

Το έργο του Γιουλίν Τσεν για τον εντοπισμό των υπογείων πυρηνικών δοκιμών χρηματοδοτήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και το υπουργείο Εξωτερικών, διαβεβαιώνεται στο δελτίο Τύπου. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, το οποίο αποκάλυψε τις πληροφορίες, το έργο του ήταν επικεντρωμένο στον εντοπισμό πυρηνικών δοκιμών στη Βόρεια Κορέα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Global Reach ανέφερε πως ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σύλληψη του Γιουλίν Τσεν «έγινε μετά τη διεξαγωγή από την Κίνα πυρηνικών δοκιμών» παραβιάζοντας μια συνθήκη.

Λέει πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε επισήμως τον Γιουλίν Τσεν ως «άδικα κρατούμενο» τη 19η Μαρτίου του 2026 και ότι η οικογένεια είχε τότε επιλέξει να μην δημοσιοποιήσει την υπόθεση προκειμένου να διευκολύνει το έργο της διπλωματίας, έως σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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