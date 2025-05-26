Η Ουκρανία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα προμηθεύει με εργαλειομηχανές, πυρίτιδα και άλλα προϊόντα 20 ρωσικά στρατιωτικά εργοστάσια, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού στρατού στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Κίνα προμηθεύει εργαλειομηχανίες, ειδικά χημικά προϊόντα, πυρίτιδα και εξαρτήματα ειδικά σε αμυντικές βιομηχανίας. Έχουμε επιβεβαιώσει δεδομένα σε 20 ρωσικά εργοστάσια», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας, Όλεχ Ιβαστσένκο.

Το Reuters έχει ζητήσει σχόλιο από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει σφυρηλατήσει ακόμη στενότερες εμπορικές και άλλες οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυρώσεις από τη Δύση στη ρωσική οικονομία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η Κίνα προμηθεύει όπλα και πυρίτιδα στη Ρωσία -- ήταν η πρώτη φορά που κατηγόρησε ανοικτά το Πεκίνο ότι παρέχει απευθείας στρατιωτική βοήθεια στη Μόσχα.

Η Κίνα απέρριψε την κατηγορία ως «αβάσιμη», όμως το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές οντότητες.

Ο Ιβαστσένκο δήλωσε πως οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν επίσης πληροφορίες για τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις ρωσοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της αεροπορίας το 2024-2025, περιλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού, ανταλλακτικών και τεκμηρίωσης.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν έξι περιπτώσεις «μεγάλων φορτίων» ειδικών χημικών, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις αυτές ανεξάρτητα.

