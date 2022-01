Ανδριάντα του πάλαι ποτέ «πατέρα του έθνους» Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ γκρέμισαν διαδηλωτές στην πόλη Ταλντικοργκάν του Καζακστάν, την ώρα που ο πρώην πρόεδρος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα.

Στα βίντεο διακρίνεται ένα στρατιωτικό φορτηγό που γκρεμίζει τον επιβλητικό ανδριάντα υπό τις ζητωκραυγές του πλήθους, πλάνα που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πληροφορίες από το Αλμάτι, ο πρώην πρόεδρος του Καζακστάν και η οικογένειά του φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα.



Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος προέβη σε παραλήρημα κατά αδιευκρίνιστων «εχθρών» με αφορμή το χάος στο Καζακστάν («θα μας αλέσουν, θα μας φτύσουν») επικοινώνησε με τον Ναζαρμπάγιεφ σύμφωνα με αναφορά κρατικού πρακτορείου της Λευκορωσίας που επικαλείται το Reuters.



Το πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι ο Λουκασένκο και ο Ναζαρμπάγιεφ «συζήτησαν λεπτομερώς την κατάσταση στο Καζακστάν», αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Τις δραματικές ώρες που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της περιέγραψε στον ΣΚΑΪ η Σαμπίνα Μουχαμέντοβα, κάτοικος Καζακσταν με ελληνικές ρίζες

Nazarbayev statue is finally down in Kazakhstan’s Taldykorgan pic.twitter.com/AiTPqI8FjE

New footage finally shows how Kazakh protestors took down the former president Nazarbayev statue



Nazarbayev and his family have reportedly left Kazakhstan pic.twitter.com/k6dGEmuMVZ