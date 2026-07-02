Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη στήριξη 51 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Με τη σημερινή εκταμίευση, η συνολική χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού από τον Ιανουάριο του 2021 ανέρχεται πλέον σε 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης είναι:

Ποιοι επωφελούνται στον τρέχοντα κύκλο

Συγκεκριμένα οι χώρες που θα χρηματοδοτηθούν στον τρέχοντα κύκλο είναι:

Ελλάδα: 233,9 εκατ. ευρώ

Τσεχία: 516,8 εκατ. ευρώ

Εσθονία: 44,8 εκατ. ευρώ

Κροατία: 109 εκατ. ευρώ

Λετονία: 40 εκατ. ευρώ

Λιθουανία: 169 εκατ. ευρώ

Ουγγαρία: 552,3 εκατ. ευρώ

Πολωνία: 180 εκατ. ευρώ

Πορτογαλία: 81,4 εκατ. ευρώ

Ρουμανία: 636,9 εκατ. ευρώ

Σλοβενία: 20,2 εκατ. ευρώ

Οι επενδύσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση και ενίσχυση ενεργειακών συστημάτων, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε ενέργεια, βιομηχανία και μεταφορές, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις.

Η χώρα μας μέσω της χρηματοδότησης θα ενισχύσει τα έργα καθαρής ενέργειας και εξοικονόμησης που μπορούν να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Η κινητοποίηση των κονδυλίων εξαρτάται από την ωριμότητα και την ταχεία υλοποίηση έργων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η μόχλευση συμπληρωματικών επενδύσεων μπορεί να πολλαπλασιάσει το άμεσο δημοσιονομικό όφελος.

Η στοχευμένη αξιοποίηση σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. αποθήκευση, έξυπνα δίκτυα, αναβαθμίσεις κτιρίων) αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού υποστηρίζει χώρες–μέλη με χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην πορεία τους προς την απανθρακοποίηση.

Η διοχέτευση εσόδων από το EU ETS δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό που συνδέει το κόστος των εκπομπών με επενδύσεις για την κλιματική μετάβαση.

Πηγή: skai.gr

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