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Συλληπητήριο μήνυμα της Κ. Γκίλφοϊλ στην Αφροδίτη Νέστορα

«Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» τόνισε

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Γκιλφόιλ

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ και προσθέτει: «Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Αφροδίτη Νέστορα
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