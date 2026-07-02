Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση υψηλής επικινδυνότητας βρίσκονται:

Αττική και Κύθηρα

Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα

Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία

Αιτωλοακαρνανία

Κιλκίς

Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σε περιοχές των Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

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