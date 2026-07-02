Η Νιγηρία γίνεται το πρώτο μέλος του OPEC που εντάσσεται στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ - ΙΕΑ) ως συνδεδεμένο μέλος, σε μια κίνηση με βαρύνουσα σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα. Η απόφαση φέρνει πιο κοντά τον ΔΟΕ με τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Αφρικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στον τομέα της ενέργειας αναδιατάσσονται με ταχύτητα.

Η ένταξη της Νιγηρίας διευρύνει το δίκτυο του ΔΟΕ με μια χώρα άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές εσωτερικές ενεργειακές προκλήσεις.

Παρά τον ρόλο της ως μεγάλου παραγωγού υδρογονανθράκων, η Νιγηρία αντιμετωπίζει περιορισμένη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ενώ παραμένει έντονη η εξάρτησή της από ρυπογόνα καύσιμα για το μαγείρεμα.

Για το Λάγος, η νέα σχέση με τον ΔΟΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της επιρροής της χώρας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, μέσω της αύξησης της διυλιστικής ικανότητας και της επέκτασης των εξαγωγών καυσίμων.

Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του σε μεγάλες αναδυόμενες ενεργειακές αγορές, διευρύνοντας την επιρροή του πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα των μεγάλων καταναλωτριών χωρών.

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της Νιγηρίας ως συνδεδεμένου μέλους. Με την εξέλιξη αυτή, το δίκτυο του οργανισμού αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 80% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

«Η ένταξη της Νιγηρίας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχή αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια ενεργειακή διακυβέρνηση», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

Όπως πρόσθεσε, «καθώς η Νιγηρία εργάζεται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ενέργεια, η βαθύτερη συνεργασία με τον ΔΟΕ θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που ιδρύθηκε από μεγάλες πετρελαιοκαταναλώτριες χώρες, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους οργανισμούς ενεργειακής πολιτικής διεθνώς. Το πρόγραμμα συνδεδεμένων μελών του έχει στόχο την ενίσχυση των δεσμών με μεγάλες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας που βρίσκονται εκτός της πλήρους ιδιότητας μέλους.

Η Νιγηρία γίνεται το 14ο συνδεδεμένο μέλος του ΔΟΕ, αλλά και η πρώτη χώρα του OPEC που κάνει αυτό το βήμα - μια κίνηση που δεν είναι απλώς θεσμική, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα για μετατόπιση των ενεργειακών ισορροπιών.





Πηγή: skai.gr

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