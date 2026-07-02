Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για μια τραγωδία που, όπως είπε, «σημάδεψε την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της ΝΔ και φίλη του επί σειρά ετών.

«Η Αφροδίτη Νέστορα είναι φίλη μου εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Είναι μια κοπέλα πάντα χαμογελαστή, πάντα αισιόδοξη, από τα στελέχη που έχουν τιμήσει τα ψηφοδέλτιά μας. Το τραύμα που βίωσε χθες δεν ξέρω αν μπορεί να κλείσει ποτέ», ανέφερε.

Περιγράφοντας τις στιγμές της τραγωδίας, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι οι δράστες είχαν «δολοφονική πρόθεση», καθώς οι εμπρηστικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα.

«Η οικογένεια προσπαθούσε να βγει από την πολυκατοικία φοβούμενη ότι θα εγκλωβιστεί στις φλόγες. Την ώρα που έβγαινε, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε μέσα στις φλόγες, καιγόταν ζωντανή και έχασε τη μάχη με τη ζωή με αυτόν τον πραγματικά φρικτό τρόπο», είπε.

Ο γραμματέας της ΝΔ εξέφρασε τη συμπαράστασή του τόσο στην οικογένεια της εκλιπούσας όσο και στα άλλα δύο στελέχη που έγιναν στόχος της επίθεσης, τον Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον Σάββα Αναστασιάδη, σημειώνοντας ότι στη θέση τους θα μπορούσε να βρίσκεται οποιοδήποτε κομματικό στέλεχος της παράταξης.

«Η Κωνσταντοπούλου γεμίζει μίσος και δηλητήριο την κοινωνία»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις αναφορές της περί προβοκάτσιας.

«Έχουμε μια τοξική πολιτική αρχηγό, γεμάτη μίσος, η οποία βρήκε ευκαιρία, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Βάγια Νέστορα, να πει ότι ενδεχομένως όλο αυτό να στήθηκε ως προβοκάτσια της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τη γυναίκα αυτή», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ρητορική καλλιεργεί ένα κλίμα ανοχής απέναντι στη βία, επικαλούμενος ακόμη και σχόλια που, όπως είπε, είδε να αναρτώνται στο διαδίκτυο μετά την επίθεση.

«Τα πιο εμετικά από όλα είναι τα σχόλια που βλέπω κάτω από τις ειδήσεις: "καλά σας έκαναν", "αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση", "τι έχετε να δείτε ακόμα". Αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα που έχουν καλλιεργηθεί», είπε, συνδέοντας τη ρητορική αυτή με πολιτικές τοποθετήσεις που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν την κυβέρνηση ως «εγκληματική συμμορία».

Κατά τον ίδιο, επί χρόνια υπήρξε ανοχή σε περιστατικά βίας, όπως επιθέσεις με τρικάκια, μπογιές και συνθήματα. «Έβλεπες να λένε "εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα, δεν έβλαψαν κανέναν". Έτσι όμως δημιουργείται ένα έδαφος όπου γίνεται ολοένα και πιο ανεκτή η βία», σημείωσε.

Ο κ. Κυρανάκης υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την εκκένωση καταλήψεων, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην επιχείρηση εκκένωσης του Βιολογικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε να συγκρουστεί με τέτοιες εστίες ανομίας, σημειώνοντας ότι ο χώρος που άλλοτε αποτελούσε, όπως είπε, «ορμητήριο εγκληματικών οργανώσεων», σήμερα λειτουργεί ως βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ερευνάται πυρήνας αναρχικών οργανώσεων που δραστηριοποιείται στον πανεπιστημιακό χώρο.

Κριτική στον Τσίπρα: «Μια δήλωση δεν αρκεί μετά από 10 χρόνια πράξεων»

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση καταδίκης της επίθεσης από τον Αλέξη Τσίπρα, ο γραμματέας της ΝΔ χαρακτήρισε θετική τη δήλωση, αλλά υποστήριξε ότι δεν αρκεί.

«Είναι καλοδεχούμενη η δήλωση, ίσως του πήρε πολλά χρόνια, αλλά είναι σωστή και δεν αφήνει αστερίσκους. Όμως, όταν έχεις δέκα χρόνια πράξεων στην πλάτη σου, μία δήλωση δεν αρκεί», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι, όπως είπε, η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, ενώ αναφέρθηκε και σε επισκέψεις στελεχών του κόμματος στον Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και σε δηλώσεις υπουργών της τότε κυβέρνησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι περίμενε ο πρώην πρωθυπουργός, κατά την προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησής του, να αποστασιοποιηθεί από επιλογές εκείνης της περιόδου.

«Δεν έχω δει καμία απολύτως αποστασιοποίηση από αυτά τα γεγονότα. Αντιθέτως, όταν επανασυστήθηκε πολιτικά, επέλεξε να τιμήσει τους αγώνες του Άρη Βελουχιώτη», είπε.

Για τη Marfin: «Αν κάποιος έχει στοιχεία, να τα πάει σήμερα στον εισαγγελέα»

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι, παρά τις έρευνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την ποινική τεκμηρίωση της υπόθεσης.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι από φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία μπορεί να αποδειχθεί ποιοι ευθύνονται για τη δολοφονία των ανθρώπων στη Marfin, να τα πάει σήμερα στον εισαγγελέα», ανέφερε, τονίζοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Τέλος, επανέφερε στη συζήτηση παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή σχετικά με τις μολότοφ. «Όταν φέραμε τη συζήτηση για τη Marfin στη Βουλή, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας; Ότι "τι κακό έχουν οι μολότοφ; Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι"», υποστήριξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

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