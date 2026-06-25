UKMTO: «Άγνωστο βλήμα» έπληξε πλοίο κοντά στο Ομάν

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε σε ειδοποίησή του την Πέμπτη ότι ένα «άγνωστο βλήμα» έπληξε πλοίο κοντά στο Ομάν.

Η ναυτιλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχίτ του Ομάν. «Φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά (δεξιά πλευρά του κύτους) από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές στα πλευρά του», σχολίασε το UKMTO.

Ενώ η υπηρεσία πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν, συμβούλευσε περαιτέρω τα πλοία στην περιοχή να «διέρχονται με προσοχή» και να «αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα».

Πηγή: skai.gr

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