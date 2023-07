Στα κατεχόμενα της Κύπρου ο Ερντογάν: Μίλησε ξανά γιια λύση δύο ισότιμων κρατών

Με αναφορά σε δύο ισότιμα κράτη, «που θα ζουν δίπλα δίπλα» στην Κύπρο ως το ιδεατό, εγκαινίασε το νέο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, ανήμερα της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Τα εγκαίνια έγιναν από τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Τ/κ ηγέτη, Τούρκους Υπουργούς και μέλη της «κυβέρνησης», τους Προέδρους των τουρκικών κομμάτων που στήριξαν την επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν, μεταξύ των οποίων το Χιούνταμπαρ (πολιτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ στην Τουρκία).

«Οι μέρες που ο νέος τερματικός σταθμός και ο δίαυλος, που εγκαινιάσαμε σήμερα, θα χρησιμοποιούνται για διεθνείς πτήσεις δεν είναι μακριά» ανέφερε στην ομιλία του στα εγκαίνια ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ψήφισμα των ΗΕ που να θεωρεί δίκαιη την απομόνωση που υφίστανται «οι Τ/κ αδερφοί μας».

«Με αυτή την ευκαιρία καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ακούσει το κάλεσμα του πρώην ΓΓ (του ΟΗΕ) Κόφι Ανάν και να άρει τους περιορισμούς που δεν έχουν νομική βάση, αλλά είναι καθαρά πολιτικοί. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να υποστηρίξετε το ιδεατό των δυο ισότιμων κρατών που θα ζουν δίπλα-δίπλα στο νησί της Κύπρου και όχι την ένταση και τη συγκρουσιακή κουλτούρα», είπε.

Από σήμερα, ανέφερε, το «αεροδρόμιο της Τύμπου έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών στην Κύπρο, είναι το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών στο νησί. Το έργο αυτό θα συμβάλει στο να καταστεί η τδβκ, η οποία αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σήμα κατατεθέν στην περιοχή».

