Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η απολογία του επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Έτσι, η διαδικασία συνεχίστηκε μόνο με τις απολογίες της 26χρονης μητέρας του παιδιού και του βιολογικού πατέρα, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τη γειτονιά, λέγοντας ότι είχε «καλές σχέσεις» με τους περισσότερους, αν και, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ένα-δύο άτομα που ήταν «παράξενα» απέναντί του, εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.

Όπως είπε, σύμφωνα με το neakriti.gr, η 26χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει, ήταν παρών ο πατέρας της 26χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο 44χρονος υποστήριξε: «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού, λέγοντας: «Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».

Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα. «Όταν τον είδα είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την 26χρονη, ο κατηγορούμενος είπε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, την οποία στη συνέχεια πήρε πίσω. Όπως υποστήριξε, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Άγγελου της ζήτησε να χωρίσουν. Ανέφερε ακόμη ότι τότε εκείνη τηλεφώνησε στον πατέρα της και του ζήτησε 100 ευρώ για να φύγει, επειδή, όπως είπε, δεν ήθελε να πάρει χρήματα από τον ίδιο.

Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο πατέρας της φέρεται να της απάντησε: «Αν χωρίσεις με τον Χρήστο, να μείνεις σε παγκάκια».

Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού», είπε στην απολογία του.

Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει το παιδί. «Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, «τρελάθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.

Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε δει ποτέ όλα τα τραύματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού. Υποστήριξε ότι μία φορά ο Άγγελος είχε μαγκώσει το δάχτυλό του στην πόρτα και ο ίδιος πρότεινε να πάνε σε γιατρό, όμως, όπως είπε, η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε βιβλιάριο.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίστηκε ότι η 26χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι με το παιδί μου».

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε υποψίες πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί, αν και, όπως είπε, δεν το έκανε ποτέ μπροστά του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει. Μπροστά μου όμως δεν το χτυπούσε ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο το παιδί με μελανιές και πως είχε προειδοποιήσει τη μητέρα ότι, αν το ξαναχτυπούσε, θα την κατήγγελλε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τον απείλησε ότι, αν απευθυνόταν στις αρχές, θα τον κατηγορούσε για βιασμό.

Ο 44χρονος υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα τού είχε ομολογήσει πως χτύπησε το παιδί, επειδή, όπως είπε, εκείνο την έβριζε. Κατά τον ίδιο, η 26χρονη τού είχε πει ότι δεν θα το ξαναχτυπούσε και του το είχε ορκιστεί.

Ανέφερε επίσης ότι είδε στο κινητό της φωτογραφίες από τραύματα του παιδιού και όταν τη ρώτησε τι ήταν, εκείνη απάντησε: «Από τον αλήτη», εννοώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, τον βιολογικό πατέρα.

«Πήγα στην κουζίνα να του κάνω γάλα. Και ακούω ένα ντουκ στο τραπεζάκι. Τρέχω και βλέπω το παιδί κάτω. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Το έβαλα στον καναπέ για να συνέλθει και μόλις άνοιξε τα μάτια με είπε μπαμπά», ανέφερε ο 44χρονος, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια ήρθε μία γειτόνισσα και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

«Την είχα δει να πιάνει το παιδί από τα χέρια και να το ταρακουνάει. Όταν το έκανε αυτό, ο Άγγελος φώναζε μαμά, δεν έκλαιγε. Ήταν σκληρό καρύδι». «Ο Άγγελος είχε δεθεί πολύ μαζί μου. Και αυτό το ζήλευε η μητέρα του,» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Επίσης είπε πως η κόρη του, είχε δει την μητέρα να χτυπάει τον μικρό Άγγελο. Λίγο μετά τις 12:15 το δικαστήριο διέκοψε για μισή ώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 44χρονου, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Τι υποστήριξε στην απολογία της η μητέρα του παιδιού

Κατά την απολογία της την Παρασκευή, η 26χρονη μητέρα αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος συγκατηγορούμενός της ήταν εκείνος που ασκούσε τη βία σε βάρος του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί της και δεν ήθελε να του κάνει κακό. Υποστήριξε πως ο 44χρονος τη χειραγωγούσε και τη φοβέριζε, ενώ εκείνος ήταν αυτός που χτυπούσε τον μικρό. Δήλωσε ότι φοβόταν να αντιδράσει, καθώς - όπως είπε - δεχόταν και η ίδια βία.

Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, λέγοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Υποστήριξε ότι πίστευε τις εξηγήσεις που της έδινε ο 44χρονος για τους τραυματισμούς, αποδίδοντάς τους σε ατυχήματα ή πτώσεις. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος της απώλειας του παιδιού της για όλη της τη ζωή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του τρίχρονου παιδιού είχαν καταγραφεί 32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

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