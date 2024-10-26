Η Τουρκία προχώρησε στην ισχυρή καταδίκη της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν.

«Το Ισραήλ, που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ετοιμάζεται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και σκοτώνει καθημερινά αμάχους στον Λίβανο, με αυτή την επίθεση έχει φέρει τώρα την περιοχή μας στα πρόθυρα ενός ευρύτερου πολέμου» ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι πλέον σαφές ότι ο τερματισμός της ισραηλινής τρομοκρατίας στην περιοχή έχει γίνει ιστορικό καθήκον για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης» προστίθεται.

Η Άγκυρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα για να επιβάλει τον νόμο και να σταματήσει την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι δεν επιθυμούμε περαιτέρω πόλεμο, βία ή ανομία στην περιοχή μας» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Για να έρθει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είναι επιτακτική ανάγκη οι χώρες της περιοχής και οι άλλοι παράγοντες να ενεργούν με λογική, ανέφερε.

Στην καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν προχώρησαν αραβικά κράτη και χώρες του Κόλπου:

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε: «Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει και καταγγέλλει τη στρατιωτική στόχευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας της και παραβίαση των διεθνών νόμων και κανόνων». Παράλληλα, προτρέπει όλες τις πλευρές να «επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση, η οποία απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα των χωρών και των λαών της περιοχής».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση: «Τα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν αποτελούν σοβαρή παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου». Συμπληρώνει ότι «οι επιθέσεις υπονομεύουν την πορεία προς την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, ενώ συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια ήδη ασταθή περιοχή» και κατηγορώντας το Ισραήλ ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για τον τρέχοντα κύκλο κλιμάκωσης και επέκτασης της σύγκρουσης στην περιοχή».

Το Ισλαμαμπάντ κάλεσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «να παίξει τον ρόλο του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και να λάβει άμεσα μέτρα για να βάλει τέλος στην απερισκεψία του Ισραήλ στην περιοχή και στην εγκληματική του συμπεριφορά».

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν: Στο ίδιο κλίμα και οι αντιδράσεις από τις διπλωματικές αρχές και άλλων χωρών του Κόλπου. «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν σθεναρά τη στρατιωτική στόχευση του Ιράν και εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση και τον αντίκτυπό της στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα» τονίζει το Αμπού Ντάμπι, που επισημαίνει «τη σημασία της άσκησης των υψηλότερων επιπέδων αυτοσυγκράτησης και σοφίας για την αποφυγή κινδύνων και την επέκταση των συγκρούσεων», ενώ και το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν μιλά για μια κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ήταν «μια κλιμάκωση που τροφοδοτεί τον κύκλο της βίας και υπονομεύει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση και μείωση της έντασης».

Στο Ιράκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπασίμ Αλαουάντι καταδίκασε τόσο τις «επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ και την επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή, πραγματοποιώντας κατάφωρα επιθετικές ενέργειες ατιμώρητα», όσο και «τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας για τις ισραηλινές ενέργειες», επαναλαμβάνοντας «τη σταθερή θέση του Ιράκ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον Λίβανο και για συνολικές περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τη στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

