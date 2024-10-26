Λογαριασμός
Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να αμυνθούμε» απέναντι στις επιθέσεις

Η πρώτη επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη - Καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στο έδαφός του και δηλώνει ότι «έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αμυνθεί»

Ιράν

Το Ιράν καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στο έδαφός του και «έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ιράν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί κατά των ξένων επιθετικών ενεργειών, με βάση το εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας όπως ορίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

