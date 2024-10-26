Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να αμυνθούμε» απέναντι στις επιθέσεις

Το Ιράν καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στο έδαφός του και «έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ιράν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί κατά των ξένων επιθετικών ενεργειών, με βάση το εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας όπως ορίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης.

Israel launched three waves of strikes on Iranian military targets.



The Israeli government says it was in retaliation for the barrage of ballistic missiles the Islamic Republic fired upon Israel earlier this month.



This is how the night unfolded.https://t.co/jAEvpkuvoe pic.twitter.com/47UVO42Jyc — Sky News (@SkyNews) October 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

