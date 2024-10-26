Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διαψεύδει μέσω του Χ εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα οποία δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και φωτιές να έχουν προκληθεί από τα ισραηλινά χτυπήματα που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα, ως αντίποινα στις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, την 1η Οκτωβρίου.

Fake news published by some international media outlet with pictures not related to Israeli attack on Iran on Saturday morning



The first photo is related to the Tehran refinery explosion three years ago, the second one shows an Israeli bombardment of Beirut and the video is… pic.twitter.com/KM3OXvarNd October 26, 2024

Αντιθέτως πάλι μέσω του Χ το IRNA ανεβάζει εικόνες πολιτών να συνεχίζουν ήσυχα τη ζωή τους, ανεπηρέαστοι από τα ισραηλινά χτυπήματα.

Μάλιστα, εμφανίζει νεαρή γυναίκα να έχει αποκοιμηθεί στο κάθισμά της μέσα σε λεωφορείο, ενώ δίπλα της γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας κοιτάει το κινητό της μέσα στη νύχτα.

«Η ιρανική αεράμυνα απέτρεψε με επιτυχία τις επιθέσεις. Τα σχολεία είναι ανοιχτά, η ζωή συνεχίζεται κανονικά και η κυκλοφορία διεξάγεται σε όλη τη χώρα εντός και εκτός πόλεων» αναφέρει στην ανάρτησή του το IRNA.

In an escalatory move, the Zionist regime attacked military installations in Tehran, Khuzestan, and Ilam provinces. The Iranian air defense successfully thwarted the attacks. Schools are open, normal life is going on, and traffic is moving throughout the country inside and… pic.twitter.com/1UdQLDqrKn — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 26, 2024

Σε άλλη ανάρτηση το πρωί το Σαββάτου το IRNA ανέβασε φωτογραφίες λουλουδιών σκεπασμένων με τα πρώτα χιόνια που έπεσαν στη χώρα...

First autumn snow in Ardabil, northwest Iranhttps://t.co/fKXbKACnMA pic.twitter.com/Zlz50Mtqlh — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 26, 2024

