IRNA: «Η ζωή στο Ιράν συνεχίζεται κανονικά» - Οι φωτογραφίες στο Χ με... χιονισμένα λουλούδια

Το IRNA διαψεύδει φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και δείχνουν εκρήξεις και φωτιές μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διαψεύδει μέσω του Χ εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα οποία δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και φωτιές να έχουν προκληθεί από τα ισραηλινά χτυπήματα που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα, ως αντίποινα στις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, την 1η Οκτωβρίου.

Αντιθέτως πάλι μέσω του Χ το IRNA ανεβάζει εικόνες πολιτών να συνεχίζουν ήσυχα τη ζωή τους, ανεπηρέαστοι από τα ισραηλινά χτυπήματα.

Μάλιστα, εμφανίζει νεαρή γυναίκα να έχει αποκοιμηθεί στο κάθισμά της μέσα σε λεωφορείο, ενώ δίπλα της γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας κοιτάει το κινητό της μέσα στη νύχτα.

«Η ιρανική αεράμυνα απέτρεψε με επιτυχία τις επιθέσεις. Τα σχολεία είναι ανοιχτά, η ζωή συνεχίζεται κανονικά και η κυκλοφορία διεξάγεται σε όλη τη χώρα εντός και εκτός πόλεων» αναφέρει στην ανάρτησή του το IRNA.

Σε άλλη ανάρτηση το πρωί το Σαββάτου το IRNA ανέβασε φωτογραφίες λουλουδιών σκεπασμένων με τα πρώτα χιόνια που έπεσαν στη χώρα...

