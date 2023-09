Καρχαρίες επιτέθηκαν σε καταματαράν ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας - Τρεις άνδρες διασώθηκαν (video)

Τρεις άνδρες που επέβαιναν σε φουσκωτό καταμαράν ανασύρθηκαν από τη θάλασσα την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, αφού «αρκετές επιθέσεις καρχαριών» άφησαν το σκάφος τους μερικώς βυθισμένο στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Αυστραλίας.

Δύο Ρώσοι και ένας Γάλλος υπήκοος, ηλικίας 28 έως 63 ετών, επέβαιναν στο σκάφος καθώς ταξίδευε από το Βανουάτου προς τη βορειοανατολική πόλη Κερνς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (AMSA).

Το σκάφος, μήκους 9 μέτρων, με ρωσική καταχώρηση, φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά την επίθεση από τους καρχαρίες.

