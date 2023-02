Καθολική μοναχή λατρεύει τον Λιονέλ Μέσι: «Παίζει τόσο τέλεια, που... αγγίζει το θεϊκό»

Η αδελφή Λουθία, είναι διάσημη στην Ισπανία και γνωστή για την «λατρεία» που τρέφει για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, η 56χρονη μοναχή από την Αργεντινή, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με την Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι, από τον οποίο περιμένει, να επιστρέψει στους «μπλαουγκράνα».

Η ίδια μάλιστα έχει δηλώσει: «Αν ο Μέσι σας υποσχεθεί το Champions League, ο λόγος του είναι Ευαγγέλιο».

Sister Lucía Caram: "If Messi promises you the Champions League, it's the word of God." Amen. [Sport] pic.twitter.com/mCJ3Jermrr

H αδερφή Λουθία Καράμ -όπως είναι το ονοματεπώνυμο της- ζει στο μοναστήρι της Μανρέσα, μια πόλη σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη - «ερωτεύθηκε» αμέσως την Μπαρτσελόνα, όταν πήγε για πρώτη φορά στην Καταλωνία, το 1995.

Γνωστή συγγραφέας περίπου είκοσι βιβλίων και ιδιαίτερα δραστήρια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω του Tiktofer Show (σ.σ. 77.000 συνδρομητές και σχεδόν 200.000 ακολούθους στο Twitter), η αδελφή Λουθία, γνώρισε και ανέπτυξε μία εξαιρετική σχέση με τον Μέσι, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Μπάρτσα, με τους παίκτες της ομάδας, να επισκέπτονται διάφορα νοσοκομεία.

«Ήξερα τον Λέο από νεαρό. Οταν είχε πρόβλημα με την εφορία, αλλά και μόλις ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα, με πήρε στην αγκαλιά του και με ευχαρίστησε, για την υποστήριξη μου, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», αφηγείται η ποδοσφαιρόφιλος μοναχή και προσθέτει: «Μου είπε ότι επρόκειτο να επιστρέψει στην εθνική Αργεντινής, όταν κανείς δεν το ήξερε. Θυμάμαι τα λόγια του: «Αισθάνομαι βαθιά Αργεντινός, η αφοσίωση και η σχέση μου με αυτήν τη φανέλα, είναι ισχυρότερη από ο,τιδήποτε άλλο».

Μάλιστα, η... θνητή μοναχή, δεν φοβάται την ύβρι, όταν μιλά για τον συμπατριώτη της, με τέτοιον θαυμασμό: «Ο Μέσι παίζει τόσο τέλεια, ώστε να... συνορεύει με το θεϊκό. Εχει επανειλημμένως, συμμετάσχει στην προώθηση του προγράμματος μας ενάντια στην παιδική φτώχεια. Είναι πολύ ταπεινός και γενναιόδωρος».

Sister Lucia Caram: 'Messi is reflection of God's perfection.Ronaldo plays very well but is cocky and has no harmony' pic.twitter.com/6masE5B7id