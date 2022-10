Και οι μαθήτριες στη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν: «Αν δεν ενωθούμε, θα μας σκοτώσουν» φωνάζουν και πετάνε τις μαντίλες τους - Δείτε βίντεο

Δεν έχουν τέλος οι διαμαρτυρίες στο Ιράν μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί. Στη μάχη μπαίνουν και οι μαθήτριες οι οποίες πετάνε τις μαντίλες τους κι ενώνουν τις φωνές τους με τις υπόλοιπες γυναίκες και άνδρες σε μια άνευ προηγουμένου εκδήλωση υποστήριξης στις διαδηλώσεις που κατακλύζουν τη χώρα εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Διάφορα βίντεο κάνουν το γύρο των social media που δείχνουν μαθήτριες να κουνάνε τα χιτζάμπ φωνάζοντας συνθήματα κατά της καταπίεσης των γυναικών και της αστυνομικής καταστολής.

Στο Καράτζ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα δυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης, κορίτσια ορισμένα από αυτά χωρίς χιτζάμπ φέρεται να ανάγκασαν έναν εκπαιδευτικό υπάλληλο να φύγει από το σχολείο τους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα τις δείχνουν να φωνάζουν «ντροπή σου» και να πετάνε στον άνδρα, όπως φαίνεται, άδεια μπουκάλια νερού μέχρι να τον βγάλουν έξω από την πόρτα.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

Σε ένα άλλο βίντεο από το Καράτζ ,ακούγονται μαθητές να φωνάζουν: «Αν δεν ενωθούμε, θα μας σκοτώσουν έναν έναν».

Παράλληλα, στην πόλη Σιράζ τη Δευτέρα, δεκάδες μαθήτριες έκλεισαν την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο ενώ κουνούσαν τις μαντίλες τους στον αέρα και φώναζαν «θάνατος στον δικτάτορα» εννοώντας τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.



It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u