Ένας φερόμενος ως πράκτορας που συνδέεται με το Ιράν σχεδίασε να δολοφονήσει την Ιβάνκα Τραμπ σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί στις ΗΠΑ το 2020, ανέφερε την Παρασκευή η New York Post.



Ο Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταουντ αλ Σαάντι, ένας 32χρονος Ιρακινός υπήκοος, φέρεται να είχε δώσει «όρκο» να σκοτώσει την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είχε ένα σχέδιο του σπιτιού της στη Φλόριντα, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές.



Η New York Post ανέφερε ότι ο αλ Σαάντι στόχευε την οικογένεια του προέδρου σε απάντηση στην αμερικανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Βαγδάτη που σκότωσε τον Σουλεϊμανί, τον πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιράν.

Ο Εντιφάν Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στην ιρακινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο αλ Σαάντι είχε μιλήσει για τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί. Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι ο αλ-Σαάντι δημοσίευσε έναν χάρτη της Φλόριντα όπου η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ έχουν σπίτι, μαζί με μια απειλή στα αραβικά.



Ο α -Σάαντι συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατηγορείται για συμμετοχή σε 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.



Το ρεπορτάζ τον περιγράφει ως φερόμενο ως πράκτορα τόσο της Κατάιμπ Χεζμπολάχ όσο και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, και ανέφερε ότι συνδεόταν με επιθέσεις σε αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Τορόντο, το Βέλγιο και την Ολλανδία.



Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ο αλ Σάαντι φέρεται να χρησιμοποίησε ένα πρακτορείο που ειδικευόταν στον θρησκευτικό τουρισμό ως κάλυψη για να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να συνδεθεί με τρομοκρατικούς πυρήνες.



Η New York Post ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ένας δικηγόρος του αλ Σάαντι επίσης δεν απάντησε στην εφημερίδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο αλ Σάαντι κρατείται σε απομόνωση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν.



Πηγή: skai.gr

